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Новости
Украина
20 мая 19, 07:42
Вакарчук рассказал о составе своей партии
Святослав Вакарчук
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Певец Святослав Вакарчук заявляет, что его партия будет предлагать "новые кардинальные решения, которые другие люди никогда не предлагали".
В списке партии певца Святослава Вакарчука Голос на парламентских выборах не будет действующих народных депутатов. 

 "Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы выборов настоящих изменений, и мы будем делать их сами. Поэтому наш список, я считаю и буду предлагать это партии, должен полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов", - сказал Вакарчук в эфире ТСН в воскресенье, 19 мая, вечером.   

По его мнению, важно, чтобы люди понимали, что партия предлагает "новые кардинальные решения, которые другие люди никогда не предлагали".   

"Есть много замечательных народных депутатов, у которых могут совпадать с нами взгляды. Я уверен, что на мажоритарных округах они с успехом убедят своих избирателей по результатам их работы за 5 лет", - добавил Вакарчук. 

 Отвечая на вопрос, почему он не участвовал в выборах президента, музыкант сказал: "Я считаю, что сегодня то место, где делаются настоящие изменения, касающиеся украинских граждан, их благосостояния, борьбы с коррупцией, свободной экономики, всех других важных вещей происходят в парламенте. Поэтому я не колеблясь принял решение идти на выборы в парламент".  

   Он также вновь заявил, что в случае избрания в парламент не прекратит заниматься музыкой, однако приоритетом будет политическая деятельность. 

 На вопрос, будет ли его политсила в случае прохождения в Раду поддерживать инициативы новоизбранного президента Владимира Зеленского он отметил, что это будет зависеть от политики Зеленского. 

 Напомним, что ранее Вакарчук объявил о создании партии Голос и представил членов своей команды. В команду Голоса вошли бывшая замминистра экономики Юлия Клименко и экс-глава Transparency International Украина Ярослав Юрчишин. Также в партию вошли доктор медицинских наук Юрий Соколов, "киборг" Андрей Шараскин с позывным "Богема" и активистка Соломия Бобровская.
bigmir.net
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