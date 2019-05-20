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Новости
Украина
20 мая 19, 07:30
Новый закон о коммуналке: как и с кем заключить договор
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В Украине, согласно новому закону о жилищно-коммунальных услуг, есть год на то, чтобы выбрать, какой формат отношений с поставщиком выбрать

В Украине, согласно новому закону о жилищно-коммунальных услуг, есть год на то, чтобы выбрать, какой формат отношений с поставщиком выбрать: коллективный или индивидуальный. Если этот шанс проигнорировать, с каждым автоматически подпишут индивидуальный договор.

Так, главная разница в том, что по индивидуальному договору придется платить абонплату на все, кроме электроэнергии и газа. Размер абонплаты будет указан в договоре, и платить ее придется каждый месяц, даже если вы вообще не пользовались коммунальной услугой.

Максимальный размер платежа привязан к минимальной зарплате. На данный момент он составляет от 14,5 до 30,6 грн за каждую коммунальную услугу. Чтобы не платить лишнего, в первую очередь необходимо познакомиться с соседями. Дальше - провести собрание и создать ОСМД. В таком случае с поставщиками можно будет заключить коллективный договор и не платить абонентскую плату, в размер которой в том числе включают расходы на подписание документа с каждым клиентом.

Что нужно знать:

- плата за абонентское обслуживание – платеж, который потребитель платит исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору;

- коллективный договор о предоставлении коммунальных услуг – договор о предоставлении коммунальных услуг, который заключается с исполнителем коммунальных услуг по решению совладельцев.
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