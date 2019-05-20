Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн

- Я пришла с самого утра. Для такого события могли бы сделать выходной. Потому что для страны это настоящий праздник, - жалуется корреспонденту "КП" в Украине" пенсионерка Инна Васильевна.

В целом у Верховной Рады все спокойно, но не без ссор. Один дедушка сказал, что Зеленский что-то украл, на него "набросились" другие пенсионеры.