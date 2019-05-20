Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн

Сегодня состоится церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Он заменит на Банковой своего предшественника Петра Порошенко.
Официальная церемония начнется в 10:00.
Для избранного президента это будет полноценный рабочий день - он должен не только принять присягу перед депутатами Верховной Радой, но и встретить представителей иностранных делегаций.
Ульяна Супрун - одна из гостей церемонии. Ей кричали "Ганьба", а она лишь помахала ручкой.
Площадь перед парламентом освободили от прессы и гостей за полчаса до начала торжестенной церемонии. Журналистов "загнали" на небольшой пятачок.
Irina SosninaIrina Sosnina в 9:25
Некоторые пришли к парламенту с флагами Зе!Команды. В целом, у Верховной Рады не очень много людей, места хватает всем.
В Мариинский парк пропускают только после тщательного осмотра, да и то не всех. По парку свободно не походишь, повсюду турникеты, маршрут строго определен.
Еще один представитель "Квартала 95" Юрий Корявченков: "Зе мой друг, мы давно знакомы, я верю, что у него все получится!".
Фото: Денис Глухов/КП в Украине
Eduard BakkanskyEduard Bakkansky в 9:21
Под Кабмином припаркован солидный автопарк машин с дипломатическими номерами: Германия, Кипр, Иран, Вьетнам, Италия, ГрецияНидерланды, ОАЭ. У последних сразу 4 машины.
За 100 метров до Верховной Рады
Полицейские проверяют все въезжающие машины
Уже на Европейской площади водителей встречает полиция. Дальше патрули стоят каждую сотню метров.
Под Кабинетом министров чтоит целый автопарк машин с дипломатическими номерами: Германия, Кипр, Иран, Вьетнам, Италия, Греция, Египет, Нидерланды, аж 4 машины ОАЭ.
Фото: Ярослав Кулиш/КП в Украине
Внутри парламента пресса обступила главу Православной церкви Украины митрополита Епифания. Он говорит, что его пригласила Верховная Рада, а не Владимир Зеленский. У предстоятеля ПЦУ отличное настроение.
У парламента Евгений Кошевой. На него тут же набросились журналисты, стали расспрашивать, куда он направляется. Друг избранного президента сам не знает, куда ему приткнуться - внутрь заходить ему не положено. Также у Верховной Рады бродит Руслан Ханумак, который ведет для Зеленского блоги.
Фото: Денис Глухов/КП в Украине
Скоро по этой красной дорожке пройдет избранный президент.
Фото: istagram.com/ukraynahabercom
Фото: Денис Глухов/КП в Украине
Irina SosninaIrina Sosnina в 8:58
- Я пришла с самого утра. Для такого события могли бы сделать выходной. Потому что для страны это настоящий праздник, - жалуется корреспонденту "КП" в Украине" пенсионерка Инна Васильевна.
В целом у Верховной Рады все спокойно, но не без ссор. Один дедушка сказал, что Зеленский что-то украл, на него "набросились" другие пенсионеры.
Irina SosninaIrina Sosnina в 8:21
NEWSONE передает, что люди ссорятся с правоохранителями в Мариинском парке, так как им все время говорят, что здесь и здесь ходить нельзя. Говорят, что люди занимают очереди еще с 6 утра, так что все уже нервные.
Чтобы все блестело! Фото: facebook.com/Сергій Щербина
Irina SosninaIrina Sosnina в 8:04
Люди в 8:00 уже заняли места в Мариинском парке у прохода, по которому пройдет будущий президент Украины. Чтобы попасть в парк, нужно пройти рамки.
Фото: Информатор Киев
Irina SosninaIrina Sosnina в 8:03
Владимир Зеленский на репетиции инаугурации вчера.
Фото: Zoya Shu/112.ua