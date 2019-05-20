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Новости
Украина
20 мая 19, 09:36
Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн
Зеленский
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В понедельник, 20 мая, 41-летний шоумен Владимир Зеленский вступит в должность шестого президента Украины

Сегодня состоится церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Он заменит на Банковой своего предшественника Петра Порошенко.

Официальная церемония начнется в 10:00. 

Для избранного президента это будет полноценный рабочий день - он должен не только принять присягу перед депутатами Верховной Радой, но и встретить представителей иностранных делегаций. 

Ульяна Супрун - одна из гостей церемонии. Ей кричали "Ганьба", а она лишь помахала ручкой.

Площадь перед парламентом освободили от прессы и гостей за полчаса до начала торжестенной церемонии. Журналистов "загнали" на небольшой пятачок.

Irina SosninaIrina Sosnina в 9:25

Некоторые пришли к парламенту с флагами Зе!Команды. В целом, у Верховной Рады не очень много людей, места хватает всем.

В Мариинский парк пропускают только после тщательного осмотра, да и то не всех. По парку свободно не походишь, повсюду турникеты, маршрут строго определен. 

Еще один представитель "Квартала 95" Юрий Корявченков: "Зе мой друг, мы давно знакомы, я верю, что у него все получится!".

Фото: Денис Глухов/КП в Украине

Eduard BakkanskyEduard Bakkansky в 9:21

Под Кабмином припаркован солидный автопарк машин с дипломатическими номерами: Германия, Кипр, Иран, Вьетнам, Италия, ГрецияНидерланды, ОАЭ. У последних сразу 4 машины.

За 100 метров до Верховной Рады

Полицейские проверяют все въезжающие машины 

Уже на Европейской площади водителей встречает полиция. Дальше патрули стоят каждую сотню метров.

Под Кабинетом министров чтоит целый автопарк машин с дипломатическими номерами: Германия, Кипр, Иран, Вьетнам, Италия, Греция, Египет, Нидерланды, аж 4 машины ОАЭ.

Фото: Ярослав Кулиш/КП в Украине

Внутри парламента пресса обступила главу Православной церкви Украины митрополита Епифания. Он говорит, что его пригласила Верховная Рада, а не Владимир Зеленский. У предстоятеля ПЦУ отличное настроение.

У парламента Евгений Кошевой. На него тут же набросились журналисты, стали расспрашивать, куда он направляется. Друг избранного президента сам не знает, куда ему приткнуться - внутрь заходить ему не положено. Также у Верховной Рады бродит Руслан Ханумак, который ведет для Зеленского блоги.


Фото: Денис Глухов/КП в Украине

Скоро по этой красной дорожке пройдет избранный президент.

Фото: istagram.com/ukraynahabercom

Фото: Денис Глухов/КП в Украине

Irina SosninaIrina Sosnina в 8:58

Я пришла с самого утра. Для такого события могли бы сделать выходной. Потому что для страны это настоящий праздник, - жалуется корреспонденту "КП" в Украине" пенсионерка Инна Васильевна.

В целом у Верховной Рады все спокойно, но не без ссор. Один дедушка сказал, что Зеленский что-то украл, на него "набросились" другие пенсионеры. 

Irina SosninaIrina Sosnina в 8:21

NEWSONE передает, что люди ссорятся с правоохранителями в Мариинском парке, так как им все время говорят, что здесь и здесь ходить нельзя. Говорят, что люди занимают очереди еще с 6 утра, так что все уже нервные.

Чтобы все блестело! Фото: facebook.com/Сергій Щербина

Irina SosninaIrina Sosnina в 8:04

Люди в 8:00 уже заняли места в Мариинском парке у прохода, по которому пройдет будущий президент Украины. Чтобы попасть в парк, нужно пройти рамки.

Фото: Информатор Киев

Irina SosninaIrina Sosnina в 8:03

Владимир Зеленский на репетиции инаугурации вчера.

Фото: Zoya Shu/112.ua

Команда Владимира Зеленского настаивала на проведении инаугурации 19 мая и в Раде было два проекта постановления с этой датой, однако парламент назначил инаугурацию именно на 20 мая. У Зеленского не оценили, сказали, что это создаст неудобства для горожан. Советник Зеленского, Дмитрий Разумков сказал, что назначением инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая нардепы решили "насолить украинскому народу" и создали проблемы для прибытия зарубежных гостей и международных делегаций. 

Владимир Зеленский выиграл выборы президента Украны, набрав во втором туре рекордные 73,22% голосов избирателей. 3 мая 
результаты президентских выборов официально опубликовали в "Голосе Украины".

Отметим, что согласно с последними социологическими опросами, результатов работы в качестве президента от Владимира Зеленского украинцы ждут через год. 

Инаугурация - церемония вступления в должность главы государства или высокий духовный сан. Приведение Президента Украины к присяге осуществляет Председатель Конституционного Суда Украины. Напомним, что как раз перед инаугурацией КСУ сменил со скандалом главу - уволил Станислава Шевчука и назначил Наталью Шапталу. 

Заседание, на котором принимает присягу новоизбранный Президент Украины, проводится в сессионном зале парламента. Далее председатель КС объявит о том, что новоизбранный президент вступил на пост главы государства, а руководитель ЦИК вручит Зеленскому удостоверение президента Украины. Новому президенту вручат официальные символы власти - штандарт, знак президента, гербовую печать и булаву, а сам он с трибуны Верховной Рады должен объявить инаугурационную речь.

В команде Владимира Зеленского говорили, что инаугурация будет с "фишечками", но подробностей не раскрывали. 
kp.ua
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