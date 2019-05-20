Кошевой на инаугурации заявил, идет ли в политику: видео

Актер студии Квартал-95 Евгений Кошевой не планирует идти в политику. Об этом он сообщил журналистам по прибытию на церемонию инаугурации своего друга и бывшего партнера по шоу-бизнесу Владимира Зеленского, отвечая на вопрос LIGA.net.





Кошевой заявил, что ему не предлагали такой вариант.





Также он не знает, собирается ли кто-то другой из "квартала" попробовать себя в политике.





"Все сейчас проводят параллели с фильмом. Я думаю, этого нельзя делать", - ответил Кошевой.





Ранее сообщалось, что он станет новым ведущим проекта "Лига смеха". В сериале "Слуга народа" он играл министра иностранных дел а администарции персонажа Зеленского.