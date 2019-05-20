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Украина
20 мая 19, 10:16
Кошевой на инаугурации заявил, идет ли в политику: видео
Кошевой
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Актер заявил, что в политике себя не видит, и считает, что параллели со "Слугой народа" проводить нельзя
Актер студии Квартал-95 Евгений Кошевой не планирует идти в политику. Об этом он сообщил журналистам по прибытию на церемонию инаугурации своего друга и бывшего партнера по шоу-бизнесу Владимира Зеленского, отвечая на вопрос LIGA.net.

Кошевой заявил, что ему не предлагали такой вариант.

Также он не знает, собирается ли кто-то другой из "квартала" попробовать себя в политике.

"Все сейчас проводят параллели с фильмом. Я думаю, этого нельзя делать", - ответил Кошевой.

Ранее сообщалось, что он станет новым ведущим проекта "Лига смеха". В сериале "Слуга народа" он играл министра иностранных дел а администарции персонажа Зеленского.
liga.net
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