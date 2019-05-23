Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.33
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 мая 19, 21:44
Полторак о переговорах с Зеленским
Степан Полторак
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
И.о. министра обороны отметил, что президент "достаточно серьезный человек" и вряд ли "способен сделать хуже" для обороноспособности Украины

Президент Владимир Зеленский во время разговора с министром обороны Степаном Полтораком "слушал и, кажется, прислушивается к мнению других". Об этом Полторак сказал в интервью изданию Настоящее время.

"На сегодня, после первой встречи, не думаю, что он способен сделать хуже (для обороноспособности Украины - ред.)… Президент Украины – опытный человек в плане обучения, он учится очень хорошо. Я думаю, что он умный человек, и он не будет делать неправильных шагов. И есть люди, которые смогут посоветовать ему", - добавил он.

По словам и.о. министра Зеленский "достаточно серьезный человек". "Мы говорили о таких вещах, что у нас сегодня, к сожалению, есть десять обстрелов и один раненый. Два человека погибли в зоне проведения операции Объединенных сил, поэтому нам было просто не до шуток", - добавил Полторак.

20 мая министр обороны подал в отставку. Позже стало известно, что он будет работать исполняющим обязанности министра, пока Верховная Рада не примет решение.
liga.net
Ещё по теме:
Россия должна заплатить за аннексию Крыма и Скрипалей
Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом
Памятка Зеленскому: что может, а чего не может президент
Экономические провалы первого квартала-2019 в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В ЦИК могут не успеть организовать выборы в Раду на 21 июля
noimageВ разгар конфликта с Филаретом Епифаний созывает синод ПЦУ
noimage"Нет". Зеленский сказал, возможны ли переговоры с Россией
noimageТрансплантацию будут проводить в четырех больницах Украины
noimageЕсть ли шанс обменять "всех на всех"
Лента новостей