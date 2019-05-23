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Новости
Украина
22 мая 19, 21:59
Кабинет министров утвердил новое украинское правописание
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Реформу 1992 года отменили.

Кабинет министров одобрил постановление об изменении украинского правописания. Решение приняли на заседание правительства, передает Укринформ.

- С целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания Кабинет министров постановляет согласиться с предложением Министерства образования и науки и Национальной академии наук Украины об одобрении украинского правописания в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания, - сказано в сообщении.

Отметили, что пункт 1 постановления Кабмина от 1992 года, где говорилось о нормах правописания, утратил силу.

В пояснительной записке отметили, что основой для новой редакции стало традиционное украинское правописание с учетом современных языковых явлений, которые распространились в разных сферах жизни.

Изменить украинское правописание решили в августе 2018 года. Соответствующую редакцию вынесло на обсуждение Министерство образования. По словам его главы Лилии Гриневич, решили вернуть "репрессированные" нормы.

- Первое украинское правописание было принято в 1919 году в УНР, и потом оно очень сильно пострадало в тридцатые годы. Был расстрелян Николай Скрипник, и так же было расстреляно, репрессировано украинское правописание. И сейчас мы хотим часть репрессированных норм вернуть в современное правописание, оставив его многовариантность, - заявила Гриенвич.

Текс документа об изменениях в украинское правописание можно посмотреть здесь.
kp.ua
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