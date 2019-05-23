Родные украинских политзаключенных обратились к Зеленскому

Родственники украинских политзаключенных, захваченных Россией в Крыму и на Донбассе, а также правозащитники обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Открытое письмо опубликовала Крымская правозащитная группа в среду, 22 мая.

В письме отмечается, что в речи после объявления результатов экзит-полов Зеленский сказал, что вопрос освобождения украинских политзаключенных и военнопленных будет для него в приоритете.

Выражаем искреннюю благодарность за внимание к судьбе наших родных и призываем вас сделать все возможное, чтобы шанс наладить переговоры с Российской Федерацией не был потерян, а мы дождались возвращения наших родных", – говорится в письме.





Родственники заключенных и правозащитники напоминают, что Россия с 2014 года продолжает преследовать украинских граждан по политическим мотивам. Около 100 украинцев стали жертвами преследований и незаконных арестов по сфабрикованным делам.





Они призвали Зеленского ввести должность уполномоченного президента по вопросам освобождения пленных и создать координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента, который объединил бы разные ведомства, службы, общественные и правозащитные организации.





Также президента просят публично поддержать законопроект о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы и содействовать усовершенствованию санкционной политики Украины против РФ.





Кроме того, Зеленского призывают публично поддержать законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, который устанавливает ответственность за преступления против человечности.





Напомним, в аннексированном Крыму незаконно удерживаются 34 гражданина Украины, на территории России – 59 украинцев, среди которых 24 захваченных в Керченском проливе моряка. Такие данные озвучила украинский омбудсмен Людмила Денисова.











