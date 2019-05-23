Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.33
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 мая 19, 22:06
Родные украинских политзаключенных обратились к Зеленскому
политзаключенные
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В открытом письме родственники политзаключенных и правозащитники попросили президента выполнить ряд действий.

Родственники украинских политзаключенных, захваченных Россией в Крыму и на Донбассе, а также правозащитники обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Открытое письмо опубликовала Крымская правозащитная группа в среду, 22 мая.

В письме отмечается, что в речи после объявления результатов экзит-полов Зеленский сказал, что вопрос освобождения украинских политзаключенных и военнопленных будет для него в приоритете.

Выражаем искреннюю благодарность за внимание к судьбе наших родных и призываем вас сделать все возможное, чтобы шанс наладить переговоры с Российской Федерацией не был потерян, а мы дождались возвращения наших родных", – говорится в письме.

Родственники заключенных и правозащитники напоминают, что Россия с 2014 года продолжает преследовать украинских граждан по политическим мотивам. Около 100 украинцев стали жертвами преследований и незаконных арестов по сфабрикованным делам.

Они призвали Зеленского ввести должность уполномоченного президента по вопросам освобождения пленных и создать координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента, который объединил бы разные ведомства, службы, общественные и правозащитные организации.

Также президента просят публично поддержать законопроект о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы и содействовать усовершенствованию санкционной политики Украины против РФ. 

Кроме того, Зеленского призывают публично поддержать законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, который устанавливает ответственность за преступления против человечности.

Напомним, в аннексированном Крыму незаконно удерживаются 34 гражданина Украины, на территории России – 59 украинцев, среди которых 24 захваченных в Керченском проливе моряка. Такие данные озвучила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
bigmir.net
Ещё по теме:
В получении субсидий отказали 50 тысячам заявителей
Стали известны первые лидеры среди петиций президенту
Контактная группа приняла обращение по ситуации в Донбассе
Саакашвили попросил Порошенко ввести Нацгвардию в Одессу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В ЦИК могут не успеть организовать выборы в Раду на 21 июля
noimageВ разгар конфликта с Филаретом Епифаний созывает синод ПЦУ
noimage"Нет". Зеленский сказал, возможны ли переговоры с Россией
noimageТрансплантацию будут проводить в четырех больницах Украины
noimageЕсть ли шанс обменять "всех на всех"
Лента новостей