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Украина
23 мая 19, 07:36
Партия "Слуга народа" не будет сотрудничать с "Оппооблоком"
Руслан Стефанчук
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Партия "Слуга народа" не будет сотрудничать с "Оппозиционным блоком", это позиция президента, - Стефанчук

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук допускает, что в новой Раде партия "Слуга народа" может сотрудничать с партией Святослава Вакарчука "Голос" и партией "Батькивщина", но не будет сотрудничать с "Оппозиционным блоком".

На вопрос о том, является ли партия Вакарчука конкурентом "Слуги народа" Стефанчук ответил: "Я не могу составить объективное мнение о партии, которая была создана недавно. Некоторые озвученные идеи Святослава нам действительно близки. Владимир даже говорил, что если бы шел Святослав, он бы ему уступил. То, с чем может идти Вакарчук на выборы, думаю, пропагандируется и Зеленским, в частности европейская ориентация".

Советник Зеленского пояснил, что сотрудничество возможно при условии совпадения целей и мыслей. "Мы за обновление, и Вакарчук может себя позиционировать как новое лицо", - добавил он.

Стефанчук также рассказал, что если "Батькивщина" будет поддерживать программу "Слуги народа", то они смогут "найти общий язык". На вопрос о возможном сотрудничестве с "Народным фронтом" ответил: "Я его пока вообще в рейтингах не вижу".

Также представитель Зеленского в Раде отметил, что сотрудничество с "Оппозиционным блоком" не планируется.

"Владимир заявил, что он не видит сотрудничества с "Опоблоком" в парламенте", - сказал Стефанчук.
censor.net.ua
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