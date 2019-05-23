Есть ли шанс обменять "всех на всех"

В инаугурационной речи Владимир Зеленский пообещал, что первым шагом к диалогу о прекращении войны в Донбассе будет возвращение всех украинских пленных. Москва откликнулась лаконично: глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о Минских соглашениях и предложил начать с положения об обмене "всех на всех".

Последний крупный обмен заложниками состоялся в декабре 2017 года. Донецк передал Киеву 57 человек, Киев Донецку -165. С тех пор дело не продвигалось ни на йоту. Даже Владимира Рубана, чье дело с Савченко сейчас трещит по швам, Генпрокуратура отказалась обменять на двух украинских военных - так хотелось начать громкий процесс о "террористах века".

Это звучит немного цинично, но украинцев-узников делят на три категории. Первая - это те, кто содержится в тюрьмах "ДНР" и "ЛНР". Вторая - военнопленные, какими считают украинских моряков с "Никополя", "Бердянска" и "Яны Капу". Третья - подследственные или осужденные в РФ с неофициальным статусом политических заключенных.

Если за первую категорию хоть как-то отвечала Ирина Геращенко, вышедшая из Минских переговоров после смены президента, то двумя другими официально не занимался никто.

- Нам обещали создать институт уполномоченного при президенте по вопросу освобождения пленных, - говорит глава "Объединения родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец, брат осужденного в Крыму по "делу украинских диверсантов" Евгения Панова. - Обещали создать координационный совет, но ничего не сделали. В Украине нет переговорной площадки, нет людей, которые принимали бы решения. Есть только пиар на страданиях наших родных.

На майской сессии Рады, говорит Котелянец, депутаты обещали рассмотреть законопроект, определяющий статус политзаключенных и государственную помощь для них. Но документ вдруг подменили другим - куда более расплывчатым, бессмысленным и даже вредным. Пока страна готовилась к выборам, родственники заложников пикетировали все возможные инстанции, чтобы остановить профанацию.

Новая власть обязана перевести процесс освобождения заключенных из политической в гуманитарную плоскость. Подумать о людях, а не о том, с какой трибуны эффектнее прозвучать.

- Нужно создать профессиональную платформу для переговоров, куда войдут представители госслужбы и активисты. В Украине немало организаций, которые пытаются помочь заложникам, но они плохо скоординированы и часто дублируют усилия друг друга, - продолжает Игорь Котелянец.

Однако самое главное, считает правозащитник, это найти достойную личность, которая могла бы возглавить сложный процесс переговоров по заложникам, не стремясь к публичности, не устраивая на международной арене громких истерик и соблюдая нейтралитет. Чтобы поставить диалог на дипломатические рельсы и склонить обе противоборствующие стороны к компромиссам.

Если мы хотим стенать, обвинять и обличать, пусть все остается, как есть. Если хотим вернуть соотечественников в объятия родных и близких, придется тоже идти на уступки. Пример тому - хрестоматийная история капрала Гилада Шалита, за которого - одного-единственного! - Израиль выдал Палестине 1027 палестинских заключенных, из которых более 400 были осуждены за терроризм и убийства.

В вопросе обмена заложниками государство не решило юридическую задачу: определение статуса узников. Ведь войны у нас как бы нет, а значит, нет и военнопленных, чьи права защищала бы специальная Женевская конвенция.

- Этот вопрос поднимался много раз. Те наши, кто заточен в "ДНР" и "ЛНР", до сих пор находятся в полной изоляции. Они лишены возможности получить медицинскую помощь, говорить по телефону и переписываться с родными, - констатирует адвокат Олег Веремеенко, который занимался освобождением пленных по линии Европейского суда.

Точно так же не определен статус "ДНРовцев", "ЛНРовцев", крымчан или российских военных, которые находятся под следствием, судом или приговором на украинской стороне. Для обмена, когда этот процесс еще как-то двигался, суды вынуждены были делать так называемую "юридическую чистку". Например, отпускать под домашний арест человека, которому инкриминировали тяжкие преступления, а тот якобы совершал побег.

- Фактически судей подставляли под нарушения, - констатирует Олег Веремеенко. - А когда начинали думать, как узаконить этот процесс, то начинались крики "зрада".

Разве что законным выходом из ситуации стало президентское помилование, под прикрытием которого двух российских ГУРовцев обменяли на Надежду Савченко.





По какой формуле менять? - Нам нужно забрать наших людей, - считает народный депутат VII созыва Андрей Сенченко, который занимался освобождением заложников в Крыму. - Условия обмена могут быть разными. Мне, например, весной 2014 года за одного сотрудника российского ГРУ Романа Филатова удалось вывезти из оккупации 40 человек. Обмен "всех на всех" - это не обязательно равное количество, это разумные договоренности. Главное - прекратить политические игрища. - Торг в вопросах освобождения заложников - продолжение человеческих трагедий, - считает политолог Константин Батожский. - Нужно менять по формуле, которая предусмотрена "Минском". Единственное, что мы должны показать Европе, миру, что в наших тюрьмах находятся не простые россияне, когда речь идет об обмене, а российские военные, попавшие под суд в связи с агрессией в Донбассе. А в это время



