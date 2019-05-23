Россия "потеряла" 80 пленных украинцев - Марчук

Россия установила только 27 человек из числа 107 украинских граждан, находящихся в российском плену. Об этом написал в своем Facebook Евгений Марчук, который до 19 мая представлял Украину в Трехсторонний контактной группе в Минске.

"Мы передали туда (в РФ, - ред.) по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного Красного креста (МКК) подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что они установили только 27 человек. А о других наших 80 людях ничего не знают и они их не нашли", - заявил он.

Он считает, что Москва может себя так вести по одной причине - большинство из 80 украинцев подверглись пыткам, следы которых сразу же видны. "А это Гаага", - добавил он.