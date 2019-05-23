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Новости
Украина
23 мая 19, 09:09
Указ о роспуске Рады официально опубликован
Владимир Зеленский
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Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Рады официально стал действующим

Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля опубликовали в "Правительственном курьере". С 23 мая он вступил в силу.

В указе Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.

Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.

Также Зеленский назначил первого помощника президента.

Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.

Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
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