Трансплантацию будут проводить в четырех больницах Украины

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что в Украине уже сделаны первые шаги по реализации закона о трансплантации органов.

Oб этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

"Единая государственная информационная система трансплантации - это база со всей необходимой информацией о расположении донора и пациента, нуждающегося в трансплантации, состоянии его здоровья и результаты исследований. Мы уже купили готовый реестр доноров костного мозга. А другие реестры нужно будет делать самостоятельно и, конечно, создать систему, которая будет сочетать их. Это не что-то такое, что можно взять и купить у другого государства, потому что везде свои законы и требования к защите системы, конфиденциальности.Поэтому имеем первый базовый продукт, который разработан по нашему заказу. И сейчас наши эксперты тестируют, сможем ли мы принять эту систему "Единство", или нужно дорабатывать. Надеемся, что к концу года уже вся система будет работать и мы сможем наполнить ее информацией о донорах и реципиентах", - сообщила Супрун.

Также в Украине уже началось обучение трансплант-координаторов: "Это люди, которые, с одной стороны, должны общаться с семьями и объяснять, почему родственники должны подписывать документы о донорстве. С другой - координировать весь процесс трансплантации. Они учатся в течение одного месяца. Сейчас последипломное образование можно получить в Запорожском медицинском университете".

Кроме того, сейчас Минздрав работает с ГСЧС и полицией и разрабатывает план, как они будут транспортировать органы - вертолетами или машинами, в зависимости от расстояния.

По словам Супрун, в настоящее время уже определены учреждения, которые начнут проводить трансплантации.

""Охматдет" и Национальный институт рака будут проводить трансплантацию костного мозга, а Запорожская областная больница и Институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова - органов", - сказала она.

Супрун отметила, что уже был проведен тендер: "Ждем, чтобы доставили на 50 млн гривен дополнительное оборудование, которое им нужно для проведения трансплантации. И к лету вся необходимая аппаратура должна быть на местах".

"Кроме того, необходимо, чтобы в местных больницах было оборудование, с помощью которого можно констатировать смерть мозга. Один сет такой аппаратуры стоит 1,5 миллиарда гривен. Надеемся, что какую-то часть смогут закупить местные власти, чем-то поможем мы благодаря пилотным программам. Но важное условие - нужно не только купить оборудование, но и обучить персонал констатировать такую ​​смерть. Возможно, будут работать приглашенные эксперты. Например, будет выездной персонал в одной больнице небольшого города, который будет работать и на другие учреждения, если возникнет необходимость", - сказала и.о. главы Минздрава.