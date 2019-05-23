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Новости
Украина
23 мая 19, 15:36
"Нет". Зеленский сказал, возможны ли переговоры с Россией
Зеленский
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На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет

Президент Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров со страной-агрессором Россией. Об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом выступления на IForum, передает Hromadske.

На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет.

21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться на референдуме. По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Он также сказал, что АП не будет озвучивать, какие красные линии они готовы или не готовы переступить на переговорах с руководством страны-оккупанта РФ. 

В Кремле заявили, что вопрос такого референдума - это внутреннее дело Украины.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что референдум об отношениях с Россией - это неудачный экспромт или попытка капитуляции.
liga.net
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