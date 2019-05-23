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Новости
Украина
23 мая 19, 15:41
В разгар конфликта с Филаретом Епифаний созывает синод ПЦУ
Епифаний
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После завершения заседания синода Епифаний пообщается с прессой

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний созвал на 24 мая священный синод Православной церкви Украины. Об этом сообщается в Facebook ПЦУ.

"В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного синода Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.

Заседание синода начнется в 10:00 на территории Софии Киевской. После его завершения Епифаний выйдет к журналистам.

Ранее Епифаний говорил, что на заседание синода могут вынести для обсуждения конфликт, который возник в Православной украинской церкви в последние дни с участием почетного патриарха Филарета.
liga.net
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