В разгар конфликта с Филаретом Епифаний созывает синод ПЦУ

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний созвал на 24 мая священный синод Православной церкви Украины. Об этом сообщается в Facebook ПЦУ.

"В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного синода Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.

Заседание синода начнется в 10:00 на территории Софии Киевской. После его завершения Епифаний выйдет к журналистам.

Ранее Епифаний говорил, что на заседание синода могут вынести для обсуждения конфликт, который возник в Православной украинской церкви в последние дни с участием почетного патриарха Филарета.