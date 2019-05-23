В ЦИК могут не успеть организовать выборы в Раду на 21 июля

Избирательный процесс в Украине начнется завтра, 24 мая, — на следующий день после публикации указа Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины 8 созыва и назначении даты внеочередных парламентских выборов. Однако до голосования, назначенного на 21 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может не успеть напечатать избирательные бюллетени.

Об этом заявили в пресс-службе Центризбиркома.





"Законодательство о государственных закупках не учитывает скоротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в данном случае будет длиться только 58 дней. Подчеркиваем, что сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса, что может сделать невозможным проведение процедур", — говорится в сообщении.





В частности, речь идет об обеспечении изготовления избирательных бюллетеней, бланков протоколов о подсчете голосов, актов и других документов, их доставки, транспортировки протоколов о подсчете голосов и другой избирательной документации от участковых и окружных избирательных комиссий, а также об изготовлении информационных плакатов политических партий, публикации информации ЦИК и окружных избирательных комиссий в региональных или местных печатных СМИ (о перечне избирательных округов, формировании окружных и участковых избирательных комиссий, изменениях в их составе), реализации права агитации в СМИ за счет государственного бюджета в сроки, определенные законом.





Кроме того, в ЦИК подчеркивают, что Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" содержит ряд устаревших норм, которые не соответствуют другим действующим законам, а также нормы без механизма реализации, среди которых вопросы установления факта проживания, голосования военнослужащих, которые участвуют в ООС, предоставления деклараций и другие.





Тем не менее с 24 мая ЦИК будет ожидать первые документы от политических партий для участия в выборах.





Напомним, что о роспуске Верховной Рады Украины Владимир Зеленский заявил во время церемонии своей инаугурации 20 мая, а соответствующий указ подписал 21 мая. Однако спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что решение Зеленского будет обжаловано в Конституционном суде.