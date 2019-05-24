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Новости
Украина
23 мая 19, 19:25
Роспуск Рады: В ВС поступил иск о незаконности указа
Владимир Зеленский
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Иск был подан физическим лицом и зарегистрирован сегодня, 23 мая, сообщают в ВС

В Верховном суде зарегистрировали иск о незаконности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Об этом сообщается на сайте ВС.

"В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа Президента Украины от 21 мая 2019 № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19 ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. 23 мая указ вступил в силу.
liga.net
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