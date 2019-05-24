Коломойский рассказал о новой партии Кернеса и Труханова

Новая партия, которую создают мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов – это "всеукраинский проект" на базе партии Доверяй делам; партия, "в которой будут представлены большое количество мэров". Об этом сказал олигарх Игорь Коломойский в интервью Украинской правде.

"Вы же понимаете, что после президентских выборов должна произойти перезагрузка тех проектов, которые были неуспешны? Видродження было на президентских выборах, набрало благородно до 1%. Поэтому требует перезагрузки", - добавил он, отметив, что он "всегда говорил, что симпатик Видродження".

Роль Коломойского в этом проекте, по его же словам, "консультативная". На ремарку журналиста о том, что олигарх мог бы помочь новой партии деньгами, Коломойский ответил: "А там все состоятельные товарищи".

Бизнесмен Павел Фукс, по словам олигарха, в этом проекте участвует, поскольку он "ближайший друг Кернеса", но лично на выборы не идет, хоть и "заинтересован, потому что там Харьков должен быть представлен достаточно представительно".

20 мая стало известно, что Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Будущая партия будет ориентироваться на избирателей южных и восточных областей.