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Новости
Украина
23 мая 19, 21:33
Волкер о поездке на инаугурацию: Есть "окно возможностей"
Курт Волкер.
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Администрацию Трампа проинформировали о поездке в Украину

Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США. Об этом написал в Twitter спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По словам Волкера, он проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер.

В составе делегации от США, приехавшей 20 мая в Украину по случаю инаугурации президента, были - глава делегации министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.
liga.net
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