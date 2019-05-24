Начальник Генштаба назвал основные задачи ВСУ

В четверг, 23 мая, новый начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украина Руслан Хомчак определил основные направления работы Вооруженных сил, которые "нужно с этой же минуты начать выполнять".

"Первое. Наше самое главное задание - это сохранение жизни и здоровья личного состава. Оно должно лежать в основе принятия всех управленских решений. Как в зоне проведения Операции объединенных сил так и за ее пределами. Наивысшая ценность это человек. Прекратить в деятельности должностных лиц Вооруженных сил Украины принципы ручного управления, подмену выполнения обязанностей подчиненных командиров, двойных стандартов, подмену понятий, глазозамыливания, показуху и выдавания желаемого за действительное", - сказал он.

Глава Генштаба также намерен соблюдать права и обязанности командиров, начальников в соответствии с законодательством. Также обеспечить личную образцовость командиров начальников всех уровней в выполнении служебных обязанностей.

Хомчак также хочет проанализировать состояние обеспечения Вооруженных сил.

"Внести коррективы, в первую очередь, с учетом потребностей солдат, которые воюют, предложения, которые дают командир бригад, рот и взовдов. Прекратить коррупционные проявление в подчиненных воинских организмах. Устранить имеющиеся коррупционные риски. Провести инвентаризацию материальных средств. Принять решения по потерям, недостачам и должностным лицам за допущенные правонарушения, разворовывания, выведение из строя военного имущества и техники. Организовать проведений правовой подготовки личного состава, целенаправленной эффективной работы по предотвращению правонарушений. Формирование у военнослужащих высокий идейных моральных ценностей по соблюдению законодательства Украины", - сказал он.

Глава Генштаба планирует обеспечить подготовку войск по стандартам НАТО с внедрением приобретенного опыта.

"Как в ходе проведения Операции объединенных сил, АТО и создать современную учебно-материльную техническую базу. Провести обзор готовности Вооруженных сил и органов местной власти к проведению территориальной обороны государства. Поднять уровень индивидуальной подготовки всех военнослужащих. Организовать плановую, последовательную, методичную и качественную подготовку органов военного управления и штабов", - добавил он.

Напомним, Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ. Им стал Руслан Хомчак

