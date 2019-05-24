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Новости
Украина
23 мая 19, 23:50
Юрий Луценко вспомнил времена, когда был нужен Зеленскому
Юрий Луценко
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В период президентства Ющенко у министра и шоумена сложились хорошие отношения.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью Liga.net рассказал о хороших отношениях с экс-лидером 95 Квартала и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас действительно были очень хорошие отношения долгое время. Не хочу сейчас быть как те, кто говорит теперь: "Я дружил с Зеленским". Нет, такого не было. Были времена, когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах "95 квартала".

Луценко объяснил свою "нужность" тем, что позитивно воспринимал юмор "Квартала", в том числе и сатиру, направленную в свой адрес.

"Виктор Андреевич Ющенко очень плохо относился к юмору в его сторону, а я очень хорошо…. Меня очень приглашали, чтобы я побывал на концертах, чтобы не было так страшно впервые шутить над высшими должностными лицами государства. Сначала я был нужен, а потом мне было интересно", - вспомнил былое Генпрокурор.


Луценко признался, что в последние годы юмор "Вечернего Квартала" ему не нравился, однако человеческие отношения с артистами и Зеленским он сохранил хорошие. Генпрокурор подчеркнул, что у них давно существует взаимопонимание. Однако отношения с Владимиром Зеленским теперь будут строиться по-другому.

"Сейчас отношения переходят совсем в другой формат: я должностное лицо, а он высшее должностное лицо — глава государства…", – так объяснил эту трансформацию Юрий Луценко. - "Мы встретились, и я рассказал о том, что происходит в Генпрокуратуре" 
kp.ua
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