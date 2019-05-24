Юрий Луценко вспомнил времена, когда был нужен Зеленскому

Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью Liga.net рассказал о хороших отношениях с экс-лидером 95 Квартала и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас действительно были очень хорошие отношения долгое время. Не хочу сейчас быть как те, кто говорит теперь: "Я дружил с Зеленским". Нет, такого не было. Были времена, когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах "95 квартала".

Луценко объяснил свою "нужность" тем, что позитивно воспринимал юмор "Квартала", в том числе и сатиру, направленную в свой адрес.

"Виктор Андреевич Ющенко очень плохо относился к юмору в его сторону, а я очень хорошо…. Меня очень приглашали, чтобы я побывал на концертах, чтобы не было так страшно впервые шутить над высшими должностными лицами государства. Сначала я был нужен, а потом мне было интересно", - вспомнил былое Генпрокурор.



