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Новости
Украина
24 мая 19, 07:02
Сотрудники АП подадут декларации о доходах и имуществе
Руслан Рябошапка
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Заместитель главы АП Руслан Рябошапка пообещал, что сотрудники Администрации Президента подадут электронные декларации об имуществе и доходах, хоть и не обязаны по закону этого делать.

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка пообещал, что сотрудники Администрации Президента подадут электронные декларации об имуществе и доходах, хоть и не обязаны по закону этого делать.

По словам Рябошапки, декларацию, в частности, подаст и глава администрации Андрей Богдан.

Рябошапка отметил, что критически относится к тому, что закон не обязывает подавать декларации работников АП.

"Мы говорили с нашими коллегами, декларации будут поданы. Я говорил с Богданом как с руководителем, и мы их представим", - сказал он.

При этом Рябошапка рассказал, что пока у него "физически нет времени" на то, чтобы заполнить декларацию.

"Но декларации будут поданы, в реестре, который ведет Национальное агентство по предупреждению коррупции. Мы должны показать пример", - резюмировал заместитель главы АП.
censor.net.ua
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