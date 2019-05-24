У Зеленского отреагировали на петицию об отставке: Это шутка

В команде Владимира Зеленского расценивают как шутку петицию об отставке президента, которую за сутки подписали 25000 граждан Украины. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире Право на владу.

"Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - сказал глава АП.

По словам Богдана, команда президента понимает, что в стране есть часть недовольных действиями новой власти. В связи с этим Зеленский будет пытаться переубедить эту часть украинцев своими поступками.



