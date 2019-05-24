Один украинский воин ранен на Донбассе. Убито 2 террориста

Враг также обстреливал украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески - из противотанковых ракетных комплексов;

- возле села Павлополь - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- трижды возле населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи населенного пункта Опытное - из станковых противотанковых гранатометов;

- дважды в районе города Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- возле населенного пункта Пищевик - из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки Объединенных сил, 23 мая двое оккупантов были уничтожены, еще один - ранен.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции украинских сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

- возле населенного пункта Новотроицкое - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, а на каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-ценнтре ОС.