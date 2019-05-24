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Новости
Украина
24 мая 19, 08:15
"Крым - это Украина, и это не обсуждается", - Богдан
Богдан
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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркивает, что позиция президента Владимира Зеленского и его команды заключается в том, что Крым, безусловно, является территорией Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером, отвечая на вопрос о том, могут ли быть какие-то компромиссы по вопросу возвращения Крыма для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Крым – это Украина, и это не обсуждается. По моему мнению, журналистам даже не стоит задавать такие вопросы, они просто унижают украинцев", - сказал Богдан.

Напомним, Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Оккупация полуострова Россией не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

До аннексии вода, поступавшая с материковой части Украины через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивала до 85% потребностей полуострова. Весной 2014 года подача воды по каналу была прекращена по решению украинских властей.

20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, следующего в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар. В конце ноября началась и энергетическая блокада Крыма.

В середине января 2016 года акция по блокаде Крыма изменила формат. Ее участники совместно с украинскими пограничниками несут службу в составе объединения "Аскер".
censor.net.ua
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