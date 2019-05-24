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Новости
Украина
24 мая 19, 08:16
В Украине официально стартовала избирательная кампания в ВР
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21 июля досрочные выборы пройдут по действующим правилам, а не обновленным: нынешняя Рада забраковала первое законодательное предложение Зеленского

Сегодня с полуночи, 24 мая, в стране стартовала избирательная парламентская кампания: досрочные выборы народных депутатов в Верховную Раду запланированы на воскресенье, 21 июля.

Как напомнили вчера в Центризбиркоме, кампания начинается на следующий день после публикации указа президента о роспуске Рады. Его напечатали вчера в газете Урядовий кур'єр.

В ЦИК заявили, что могут принимать документы от кандидатов, однако не успеют в срок напечатать бюллетени по действующей системе госзакупок.

Ранее LIGA.net объяснила, зачем Зеленскому досрочные выборы в Раду.

20 мая он вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду, а 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. Созванное по его просьбе заседание Рады 22 мая закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента отреагировали на это крылатым выражением. 23 мая в Верховный суд поступили два иска об обжаловании роспуска.
liga.net
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