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Новости
Украина
24 мая 19, 12:49
Зеленский отменил указы Порошенко об увольнении Артеменко
Юрий Артеменко
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Президент Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника Петра Порошенко о кадровых изменениях в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

Президент Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника Петра Порошенко о кадровых изменениях в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующие указ обнародованы на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

Указом №322/2019 Зеленский отменил указ Порошенко от 4 мая 2019 года № 186 "Об увольнении Ю.Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания" .

А указом №323 / 2019 Зеленский отменил указ Порошенко от 4 мая 2019 года № 187 "О назначении В.Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Указом №324 / 2019 Зеленский уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 мая указом уволил Ю.Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, а 7 мая назначил его членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Перед этим Ю.Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета
censor.net.ua
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