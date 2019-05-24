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Новости
Украина
24 мая 19, 15:03
"ЛНР" передала Украине 60 заключенных. ФОТО
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В течение 2014-2019 лет из неподконтрольных территорий Донбасса переведено 454 осужденных.
В Cчастье Луганской области в пятницу, 24 мая, состоялась передача 60 заключенных из тюрем на неподконтрольной территории “ЛНР“.   

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.  

 “Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления“, - сообщила она.  

 Омбудсмен уточнила, что это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области.   

“С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены“, - говорится в сообщении.  



 В целом, в течение 2014-2019 лет переведено 454 осужденных.   

Напомним, месяц назад Украина также забрала из “ЛНР“ 60 заключенных, как и в марте.  
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bigmir.net
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