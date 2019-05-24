БПП лишат имени Петра Порошенко

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в ближайшее время проведет ребрендинг и переименуется в "Европейскую солидарность". Таким образом, имя пятого президента полностью исчезнет из названия политсилы. Об этом 24 мая сообщило агентство РБК.

- Название должно отвечать сути и быть узнаваемым, - заявил собеседник агентства.

Помимо этого, сам Петр Порошенко прекратит быть лидером этой партии, а состав первой десятки партийного списка заметно обновится. Официально о новых изменениях станет известно 31 мая, через неделю после ближайшего партийного съезда.

- На большом съезде, который пройдет 31 мая, я очень надеюсь, что большинство мнений, которые будут высказаны сегодня на форуме, точно войдут в программу, документы нашей партии", - сказал Порошенко на форуме общественной организации "Солидарна справа громад" в пятницу в Киеве. Он высказал надежду, что обновление "Солидарности" затронет кадры, программу, идеологию. "Новая Украина требует новой политики, - рассказал Порошенко.

Напомним, что 21 мая Владимир Зеленский подписал президентский указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в Раду на 21 июля. А 22 мая на внеочередном заседании народные избранники так и не проголосовали за включение в повестку дня президентского законопроекта об изменении правил избрания нового парламента.

Тем временем указ нового главы государства решили обжаловать. В суд обратился представитель неправительственной организации "Спильна справа" Александр Данилюк.

Не смотря на это, украинские партии активно начали готовиться к предстоящим выборам.

Центральная избирательная комиссия Украины уже официально объявила о начале избирательного процесса с 24 мая. После президентских выборов Украину ждут выборы в парламент. Однако, ЦИК пока не успевает к ним подготовиться как следует. Также она добавила, что ожидает от президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля.