Нардепы передали в КСУ представление о роспуске Рады

Представители "Народного фронта" передали в Конституционный суд Украины представление о конституционности роспуска парламента, указ о котором подписал Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.





"Группа народных депутатов в количестве 62 человек с соответствующим представлением обратилась в Конституционный суд с обжалованием неконституционного указа Президента о роспуске Верховной Рады", - заявил журналистам нардеп от фракции "Народный фронт" Андрей Титарук.





Как сообщалось, 21 мая было обнародовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.





Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.





Напомним, указ о роспуске Рады 23 мая вступил в силу.



