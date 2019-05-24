Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.34
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.48
USD
26.39
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 мая 19, 15:52
Нардепы передали в КСУ представление о роспуске Рады
ВР
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Представители "Народного фронта" передали в Конституционный суд Украины представление о конституционности роспуска парламента
Представители "Народного фронта" передали в Конституционный суд Украины представление о конституционности роспуска парламента, указ о котором подписал Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Группа народных депутатов в количестве 62 человек с соответствующим представлением обратилась в Конституционный суд с обжалованием неконституционного указа Президента о роспуске Верховной Рады", - заявил журналистам нардеп от фракции "Народный фронт" Андрей Титарук.

Как сообщалось, 21 мая было обнародовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Напомним, указ о роспуске Рады 23 мая вступил в силу.

Источник: УНН
Ещё по теме:
ЕС опроверг аргументы КСУ по отмене скандальной статьи
У Зеленского прокомментировали указ о роспуске Рады
Зеленский, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях. ФОТО
ВР отвечает Зеленскому. Позиция фракций - коротко
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Порошенко сделал рокировку, а Зеленский повалил фигуры
noimageПартия Порошенко переименовалась
noimageПри каких условиях Путин встетится с Зеленским
noimageЗеленский встретился с минской группой по Донбассу
noimageМедведчук уходит в оппозицию к Зеленскому
Лента новостей