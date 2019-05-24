Медведчук уходит в оппозицию к Зеленскому

Украинский политик Виктор Медведчук 24 мая заявил о том, что не будет больше участвовать в переговорах с Российской Федерацией. причина - расхождения во взглядах на отношения с РФ и пути разрешения конфликта на Донбассе. Медверчук заявил, что в силу этих расхождений он и его политсила официально находится в оппозиции к Зеленскому. Об этом сообщает издание "Взгляд".

"К моему огромному сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания… Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по принципиальным для меня вопросам", — сказал Медведчук.

По словам Медведчука, он выступает за мир на Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях и "за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс". Зеленский же выступает против особого статуса для Донбасса, против амнистии "для граждан Украины которые живут на неподконтрольных территориях".

"Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий", — подчеркнул Виктор Медведчук.

"Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения, так как считаю, что нас, не господина Зеленского и его команду, а нас — украинцев и россиян объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне, нас объединяют миллионы родственников, живущих в обеих странах".

23 мая глава АП Андрей Богдан заявил в эфире программы "Право на владу", что не видит Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.

"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей – это их выбор", – заявил Богдан. Глава администрации также сообщил, что ни он, ни Зеленский лично не знакомы с Медведчуком.

"Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался. И по сегодняшнюю дату", — заверил он.

С именем Медведчука связан один из самых громких скандалов, вспыхнувших перед первым туром выборов президента. В конце марта Юрий Бойко и Владимир Медведчук на частном самолете слетали в Москву, где встретились с премьером России Дмитрием Медведевым. Встреча имела большой резонанс - настолько, что Кабинет министров запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией после полета политиков (регулярные и так давно запрещены), а против представителей Госпогранслужбы, которая действовала совершенно по закону, в ГПУ от бессилия завели дело.

Незадолго до дебатов на "Олимпийском" Петр Порошенко высказал мнение, что Медведчук в контактах по обмену пленными между странами представляет "Путина, а не Украину", и дал распоряжение СБУ проверить эффективность его участия в переговорах.

Козырь из рук противника выбить не удалось: во время дебатов 19 апреля Владимир Зеленский, характеризуя политика Петра Порошенко, все равно упомянул и Медведчука:

- Существует два Порошенко. Первый – прекрасный оратор, специалист, финансист, экономист, во всем разбирается. Он, как правило, появляется при включенных камерах. А потом, когда камеры выключаются, появляется другой – такой себе Петр второй. Первый Петр Порошенко на Михайловской площади кричит: "Путин, я тебе покажу". А второй тихонько через господина Медведчука передает приветики в Москву.

Незадолго до дебатов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к коалиции с бывшими "регионалами" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. На вопрос журналиста, возможно ли, что после парламентских выборов он создаст коалицию с экс-"регионалами" Бойко и Медведчуком, Зеленский ответил - "нет".