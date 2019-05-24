Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.34
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.48
USD
26.39
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 мая 19, 21:47
Зеленский встретился с минской группой по Донбассу
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ирина Геращенко выразила надежду, что "в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп"

Сегодня, 24 мая, состоялась встреча представителей украинской гуманитарной подгруппы по Донбассу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко, которая вышла из трехсторонней контактной группы в Минске.

"Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и и списках заложников и пропавших, другой проблематике. Если наша информация и эта институциональная память помогут освободить наших, за которых мы искренне боролись все эти годы, - это будет важно", - сказала она.

На встрече, к которой были привлечены эксперты, также присутствовало руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников.
liga.net
Ещё по теме:
Баку и Ереван получат новый вариант документа по Карабаху
Порошенко встретился в Париже с Трампом
Встречу с Путиным на саммите G20 Трамп отменил из-за Украины
Путин оправдывался перед Трампом при встрече на саммите G20
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Порошенко сделал рокировку, а Зеленский повалил фигуры
noimageПартия Порошенко переименовалась
noimageПри каких условиях Путин встетится с Зеленским
noimageМедведчук уходит в оппозицию к Зеленскому
noimageНардепы передали в КСУ представление о роспуске Рады
Лента новостей