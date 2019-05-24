Зеленский встретился с минской группой по Донбассу

Сегодня, 24 мая, состоялась встреча представителей украинской гуманитарной подгруппы по Донбассу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко, которая вышла из трехсторонней контактной группы в Минске.

"Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и и списках заложников и пропавших, другой проблематике. Если наша информация и эта институциональная память помогут освободить наших, за которых мы искренне боролись все эти годы, - это будет важно", - сказала она.

На встрече, к которой были привлечены эксперты, также присутствовало руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников.