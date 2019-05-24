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Новости
Украина
24 мая 19, 21:59
При каких условиях Путин встетится с Зеленским
Владимир Путин
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У России ждут, пока Зеленский окончательно сформирует команду.

Президент РФ Владимир Путин не против встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским но пока ее придется отложить. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В РФ готовы на переговоры только тогда, когда Зеленский сформирует окончательный состав своей команды.

Сообщается также, что Кремль планирует провести переговоры в нормандском формате. Сейчас РФ ждет подходов, которые сформулирует команда новоизбранного главы Украины.

Кроме того, Песков отметил, что Россия хочет увидеть, что украинские граждане не против переговоров между представителями властей двух государств. У Путина заявили, что хотят убедиться, что Украина будет придерживаться Минских соглашений. Только после положительного ответа они готовы инициировать саммит.

Напомним, в Кремле ответили Зеленскому на призыв усилить санкции против РФ. Песков уверен, что такой шаг не поможет Зеленскому решить проблемы в стране.
bigmir.net
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