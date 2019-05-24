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24 мая 19, 22:04
Партия Порошенко переименовалась
Петр Порошенко
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Съезд обновленной политсилы состоится 31 мая 2019 года

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовалась в "Европейскую солидарность".

Такое решение было принято на съезде партии в пятницу, 24 мая, сообщила пресс-служба политсилы.

"Поддержав предложение общественных активистов, озвученное в ходе Форума ОО "Солидарное дело общин", который состоялся с участием Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое наименование — партия "Европейская солидарность", — говорится в сообщении.

Указано также, что во время выступления на форуме экс-президент Петр Порошенко сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала расследовать правомерность действий бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также ряда высших должностных лиц и народных депутатов.
Delo
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