Партия Порошенко переименовалась

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовалась в "Европейскую солидарность".

Такое решение было принято на съезде партии в пятницу, 24 мая, сообщила пресс-служба политсилы.

"Поддержав предложение общественных активистов, озвученное в ходе Форума ОО "Солидарное дело общин", который состоялся с участием Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое наименование — партия "Европейская солидарность", — говорится в сообщении.

Указано также, что во время выступления на форуме экс-президент Петр Порошенко сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала расследовать правомерность действий бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также ряда высших должностных лиц и народных депутатов.