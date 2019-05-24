Порошенко сделал рокировку, а Зеленский повалил фигуры

Владимир Зеленский продолжает делать резкие движения. 24 мая он издал три указа, которыми поломал рокировку Петра Порошенко в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

После проигрыша во втором туре выборов Петр Порошенко отметился необычайной активностью. Он раздавал звания, награды и должности. В частности, уволил с поста главы Нацсовета по вопросам телевидения и вещания Юрия Артеменко и назначил его же в Национальную комиссию по госрегулированию в сфере связи и информации. Вакантное место в Нацсовете Порошенко сразу же заполнил бывшим сотрудником своей администрации Владимиром Горковенко.

В медийном пространстве эти передвижения приняли в штыки.

- В последнее время было много критики в адрес Национального совета по вещанию и непосредственно его главы Юрия Артеменко, - говорит председатель Союза журналистов Украины Сергей Томиленко. - Популярные телеканалы открыто заявляли, что регулятор оказывает на них давление, особенно когда наступало время обновления лицензии. Жалобы на шантаж были от каналов "1+1", "112-й", "Наш". Телеканал NewsONE был подвергнут штрафным санкциям.

И это не шуточки. Нацсовет действительно может прекратить работу вещателя, как это случилось с "Радио. Вести", отмечает Сергей Томиленко.

Когда указы Порошенко о рокировке в Нацсовете по телевидению и радиовещанию увидели свет, представители СМИ обвинили Порошенко в намерении сохранить свой контроль над теле- и радиоэфиром при новом президенте. И Артеменко, и Горковенко имели славу "фильтров", которые старались не пропускать в эфир критику в адрес власти, слыли проводниками и пропагандистами политики шестого президента в масс-медиа. И оба оказались в незавидном положении после второго тура выборов.

Полномочия Юрия Артеменко истекают в июле этого года, у Владимира Горковенко нет перспектив в АП. Переводом в комиссию по госрегулированию Порошенко выводил одного своего человека из-под удара, обеспечил незыблемой должностью и доходом на целых шесть лет (среднегодовой заработок у членов НКРСИ, согласно открытым источникам, составляет 600 000 гривен). А другого "цементировал" на пять лет в Национальном совете.

Но тут пришел Зеленский и повалил фигуры.

- Артеменко уволился не по процедуре, - говорит Сергей Томиленко. – Он написал заявление по собственному желанию и сам его подписал. Отставку должны были рассматривать на заседании Национальной комиссии, но ничего этого не было. Был только пост Артеменко в "Фейсбук" о том, что он устал и слагает полномочия.

Заменить Артеменко на Горковенко должны были 10 мая. Но зампредседателя Нацкомиссии Ольга Герасимюк, принявшая в отсутствие шефа его полномочия, отказалась открывать заседание. До настоящего времени работа комиссии заблокирована. После указа Зеленского, вернувшего все на круги своя, Артеменко либо будет настаивать на своем увольнении, и тогда пройдет полная процедура, либо отзовет заявление и досидит в своем кресле до июля.

Все эти страсти в указах Зеленского, само собой, не отражены. Поэтому некоторые юристы ставят под сомнение право нового президента отменять распоряжения предшественника, а тем более без мотивации.

- Схему первым запустил Порошенко, - считает Сергей Томиленко. – Он не придержался процедуры увольнения Артеменко. Его решение было политическим. Зеленский не пожелал мириться и принял решение, которое можно назвать юридически-политическим.

По мнению старшего партнера адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислава Кравца, Владимир Зеленский может отменять указы Порошенко без объяснения причин.

- Люди, находящиеся на публичной службе, должны быть готовы к тому, что на них не распространяются гарантии, - говорит адвокат. – Лично я ожидаю отмены целого ряда указов Порошенко.

Адвокат Клим Братковский отмечает, что в Конституции – единственном законе, который определяет полномочия президента - ничего не сказано о том, чего он не имеет права отменять.

- В Конституции записано, что президент может издавать указы, - говорит Клим Братковский. – Кто думает иначе или считает себя пострадавшим, имеет полное право обжаловать нормативные акты в Верховном суде.

Однако юрист замечает, что совсем уж лихо махать шашкой у Зеленского не получится. Присвоение высших воинских званий, раздача регалий и наград, которыми Порошенко отметился в последний свой месяц, незыблемы. Эти вопросы регулируются отдельными законами, где четко сказано, что лишить полученных из рук президента благ может только суд, а никак не другой президент и даже не господь бог.