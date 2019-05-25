Как украинцы на Дальнем Востоке создавали свою республику

Наверное, что-то в стране не так, если люди уезжают. Сотнями тысяч, неизвестно куда, в поисках лучшей доли... Сегодня в Польшу, Чехию, Португалию. Полтора века назад - на Дальний Восток. Бросали все и отправлялись в неизвестность. Полтора месяца пути, и на дряхленьком пароходе из солнечной Одессы целые общины попадали в колючий и холодный Владивосток. А дальше… Благодатные черноземные, но дикие просторы, где предстояло создать новые поселения... Около миллиона украинцев выбрали для себя этот путь. Больше, чем сегодня населения в Днепре. Они смогли, укоренились, устоялись. И едва не создали в своем новом мире государственную автономию.

Когда-то, еще во времена крепостного права, среди крестьянства из поколения в поколение передавалась красивая легенда, что где-то там, за сибирскими горами, есть ничейные огромные плодородные территории, которые не контролируются царскими приказчиками и военными. Настоящий райский уголок, и имя ему Зеленый Клин.

Удивительно, но сказка оказалась реальностью. В середине XIX века Российская империя аннексировала у Цинской империи Приморье и северный берег Амура. Эти земли были практически не заселены, а Владивосток в те годы представлял собой скромную транзитную базу для военного флота. С этими территориями (для сравнения: Зеленый Клин по площади более 1 миллиона квадратных километров, площадь современной Украины около 600 кв. км) нужно было что-то делать, и власти запустили программу массового переселения крестьян на Дальний Восток. Уже в 1883 году первые два парохода, вышедшие из Одессы, доставили на эти земли полторы тысячи переселенцев. Около сотни умерли в пути от различных инфекционных заболеваний - дорога к сказке невозможна без жертв. Большинство трудовых мигрантов были из Черниговской губернии. Впрочем, сменить место жизни на одинаковых условиях предлагалось всем крестьянам империи. Вот только подавляющее большинство среди переехавших были украинцами.





"Новая Украина" "окружила" Владивосток Этому есть объяснение. Во-первых, до строительства Транссибирской железнодорожной магистрали путь морем из Одессы во Владивосток был единственным маршрутом на "новую землю". Естественно, что украинским переселенцам добраться до Одессы было куда проще, чем, допустим, воронежским. Во-вторых, нашим крестьянам было гораздо легче "порвать с прошлым", ведь в украинских губерниях не существовало общинного землевладения. Продал свой надел - и ты свободен. Перспектива стать колонистом для многих казалась привлекательной. На Дальнем Востоке выделялся 100-десятинный надел земли (приблизительно 110 гектар), в то время как на "большой земле" размер участка редко превышал 5-7 десятин. Вот и потянулись… Первый "черниговский десант" обустроил на новом месте девять сел. Понятно, что в них сохранялись "домашние" традиции, а разговорным языком был украинский. Как внешне, так и по внутреннему устройству эти поселения ничем не отличались, допустим, от поселений в Полтавской губернии. Демографическая ситуация на стыке веков в регионе выглядела так: центр Владивосток - многонациональный город, взятый в кольцо украинскими селами, названными большей частью в честь тех мест, откуда перебрались его основатели. Чугуевка, Киевка, Черниговка, Казачье, Попасная… Статистика первого десятилетия массового переселения впечатляет. Почти 90 процентов украинцев Черниговской, Полтавской, Харьковской губерний пополнили число жителей Дальнего Востока и стали определяющим компонентом в этнической карте региона. Роль генерала и первые национальные организации В начале XX века украинская диаспора на Дальнем Востоке стала приобретать форму оформленной национальной общности. Большую роль в этом сыграл тогдашний "хозяин" этих земель, генерал-лейтенант и управляющий Китайско-Восточной железной дорогой Дмитрий Леонидович Хорват. В прошлом у него - родственные связи с Михаилом Кутузовым, в будущем - попытка провозгласить себя "Верховным правителем России". А тогда, на стыке веков, от его решений зависела жизнь региона. Хорват благоволил к украинцам и доверял им, окружая себя помощниками с "малороссийским говорком" и всячески поощряя всевозможные этнические праздники и мероприятия. Сам он был родом из Кременчуга, учился в Николаеве и чувствовал себя среди своих земляков гармонично. Классический настоящий барин, большой и вальяжный. До 1917 года деятельность украинской диаспоры ограничивалась большей частью культурными мероприятиями, масштабными по тем временам. "Шевченковские встречи", национальные праздники с гуляньями и плясками. Краеведы отмечают - во Владивостоке отмечали 100-летие Тараса Шевченко, тогда как в Киеве подобные торжества официально запретили. Около 80% населения Зеленого Клина были выходцами из украинских губерний. Около 80% населения Зеленого Клина были выходцами из украинских губерний.



