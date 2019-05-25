Как украинцы на Дальнем Востоке создавали свою республику

Наверное, что-то в стране не так, если люди уезжают. Сотнями тысяч, неизвестно куда, в поисках лучшей доли... Сегодня в Польшу, Чехию, Португалию. Полтора века назад - на Дальний Восток. Бросали все и отправлялись в неизвестность. Полтора месяца пути, и на дряхленьком пароходе из солнечной Одессы целые общины попадали в колючий и холодный Владивосток. А дальше… Благодатные черноземные, но дикие просторы, где предстояло создать новые поселения... Около миллиона украинцев выбрали для себя этот путь. Больше, чем сегодня населения в Днепре. Они смогли, укоренились, устоялись. И едва не создали в своем новом мире государственную автономию.Сказка требовала жертв
Когда-то, еще во времена крепостного права, среди крестьянства из поколения в поколение передавалась красивая легенда, что где-то там, за сибирскими горами, есть ничейные огромные плодородные территории, которые не контролируются царскими приказчиками и военными. Настоящий райский уголок, и имя ему Зеленый Клин.
Удивительно, но сказка оказалась реальностью. В середине XIX века Российская империя аннексировала у Цинской империи Приморье и северный берег Амура. Эти земли были практически не заселены, а Владивосток в те годы представлял собой скромную транзитную базу для военного флота. С этими территориями (для сравнения: Зеленый Клин по площади более 1 миллиона квадратных километров, площадь современной Украины около 600 кв. км) нужно было что-то делать, и власти запустили программу массового переселения крестьян на Дальний Восток. Уже в 1883 году первые два парохода, вышедшие из Одессы, доставили на эти земли полторы тысячи переселенцев. Около сотни умерли в пути от различных инфекционных заболеваний - дорога к сказке невозможна без жертв. Большинство трудовых мигрантов были из Черниговской губернии. Впрочем, сменить место жизни на одинаковых условиях предлагалось всем крестьянам империи. Вот только подавляющее большинство среди переехавших были украинцами.
"Хозяин" края генерал Хорват сам родился в Кременчуге.
Этому есть объяснение. Во-первых, до строительства Транссибирской железнодорожной магистрали путь морем из Одессы во Владивосток был единственным маршрутом на "новую землю". Естественно, что украинским переселенцам добраться до Одессы было куда проще, чем, допустим, воронежским. Во-вторых, нашим крестьянам было гораздо легче "порвать с прошлым", ведь в украинских губерниях не существовало общинного землевладения. Продал свой надел - и ты свободен. Перспектива стать колонистом для многих казалась привлекательной. На Дальнем Востоке выделялся 100-десятинный надел земли (приблизительно 110 гектар), в то время как на "большой земле" размер участка редко превышал 5-7 десятин. Вот и потянулись… Первый "черниговский десант" обустроил на новом месте девять сел. Понятно, что в них сохранялись "домашние" традиции, а разговорным языком был украинский. Как внешне, так и по внутреннему устройству эти поселения ничем не отличались, допустим, от поселений в Полтавской губернии. Демографическая ситуация на стыке веков в регионе выглядела так: центр Владивосток - многонациональный город, взятый в кольцо украинскими селами, названными большей частью в честь тех мест, откуда перебрались его основатели. Чугуевка, Киевка, Черниговка, Казачье, Попасная…
Статистика первого десятилетия массового переселения впечатляет. Почти 90 процентов украинцев Черниговской, Полтавской, Харьковской губерний пополнили число жителей Дальнего Востока и стали определяющим компонентом в этнической карте региона.Роль генерала и первые национальные организации
В начале XX века украинская диаспора на Дальнем Востоке стала приобретать форму оформленной национальной общности. Большую роль в этом сыграл тогдашний "хозяин" этих земель, генерал-лейтенант и управляющий Китайско-Восточной железной дорогой Дмитрий Леонидович Хорват. В прошлом у него - родственные связи с Михаилом Кутузовым, в будущем - попытка провозгласить себя "Верховным правителем России". А тогда, на стыке веков, от его решений зависела жизнь региона. Хорват благоволил к украинцам и доверял им, окружая себя помощниками с "малороссийским говорком" и всячески поощряя всевозможные этнические праздники и мероприятия. Сам он был родом из Кременчуга, учился в Николаеве и чувствовал себя среди своих земляков гармонично. Классический настоящий барин, большой и вальяжный. До 1917 года деятельность украинской диаспоры ограничивалась большей частью культурными мероприятиями, масштабными по тем временам. "Шевченковские встречи", национальные праздники с гуляньями и плясками. Краеведы отмечают - во Владивостоке отмечали 100-летие Тараса Шевченко, тогда как в Киеве подобные торжества официально запретили.
Около 80% населения Зеленого Клина были выходцами из украинских губерний.
Империю стало разрывать на части сразу после Февральской революции и отречения Николая II. Весной 1917 года огромное государство с отлаженной, хоть и скрипящей системой управления начало давать сбой. Как результат - появление небольших полуфеодальных государственных образований на всей его территории. Украинский Дальний Восток должен был или сформироваться в отдельную страну, или раствориться в буре происходящих событий.
Первые действия украинцев казались почти триумфальными. В 1917-1919 годах прошло три съезда этнических украинцев. Владивосток почти смирился с тем, что на улицах стали говорить не на русском языке.
3-й украинский съезд, прошедший уже в Хабаровске (7 мая 1918 года), провозгласил Украинскую Дальневосточную Республику (УДР). Здесь даже избрали Украинский Дальневосточный секретариат. По сути, это было правительство нового государства.
Казалось, все было очень серьезно и демократично. Существовали общественные "громады", гарантирующие местную гражданскую власть. Издавались газеты, работали театры, да и с политической активностью проблем не было. Партий существовало несколько, но основных, которые вели борьбу за реальную власть, было две - Украинская социал-демократическая рабочая партия (УСДРП) и Украинская партия социалистов-революционеров.
Дошло дело и до попытки получить международную поддержку. Временное правительство даже признало легитимность УДР и готово было с ней сотрудничать. Была послана делегация и в Киев, к гетману Скоропадскому. Тот удивился, пожал плечами и пообещал поддержку, когда справится со своими проблемами. Не справился. А остальным новым властям в Киеве уже вообще было не до Дальнего Востока. Сами же "удровцы" не справились.
Ключевым моментом стало то, что они не смогли создать свои вооруженные силы. Еще в 1917 году Временное правительство разрешило создать при гарнизоне Владивостока 8 так называемых украинских рот. Дальше этого дело не пошло. Призыв записываться добровольцами крестьяне проигнорировали, а немногочисленных отрядов активистов не хватило, чтобы хоть как-то противостоять армиям большевиков и Колчака.
Во времена СССР украинская общинность где-то искусственно, где-то сама по себе была размыта и ассимилирована. Остались разве что несколько "черниговско-полтавских" слов в местном сленге да названия некоторых сел, обойденных местной "декоммунизацией".Кстати
Зеленый Клин - не единственная территория, где доминировали этнические украинцы. На Кубани существовал Малиновый Клин, в Нижнем Поволжье - Желтый Клин, а в Северном Казахстане был Серый Клин.