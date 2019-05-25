На Донбассе за сутки 17 обстрелов: погиб украинский воин

Враг также обстреливал украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибров 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

- у города Красногоровки - из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов;

- в районе населенного пункта Верхнеторецкое - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды вблизи города Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- у населенного пункта Каменка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- трижды у населенных пунктов Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовка Вторая - из станковых противотанковых гранатометов;

- вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:

- вблизи населенного пункта Шумы - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 82 мм;

- у населенного пункта Майорск - из ручных противотанковых гранатометов;

- в районе населенного пункта Станице Луганской - из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 24 мая один оккупант был уничтожен, еще трое - ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.