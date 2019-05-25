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Новости
Украина
25 мая 19, 14:59
Зеркаль: Мы ожидаем, что РФ быстро исполнит приказ Трибунала
Зеркаль
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Министерство иностранных дел Украины рассчитывает, что после решения Международного Трибунала по морскому праву Россия освободит удерживаемых в плену украинских моряков и вернет захваченные корабли.

Об этом написала в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, представлявшая нашу страну на заседании Трибунала, сообщает Цензор.НЕТ.

"Приказ Трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно. Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву", - написала Зеркаль.

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ Трибунала. Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей. Больше деталей позже", - добавила дипломат.


Как ранее сообщалось, сегодня, 25 марта, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

"За" такое решение проголосовали 19 из 20 судей. Против высказался 1. Россия не принимала участия в слушаниях.
censor.net.ua
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