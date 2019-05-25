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Новости
Украина
25 мая 19, 15:41
Филарет прибыл на тезоименитство Епифания. ФОТО
Филарет
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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет пришел в Михайловский Златоверхий монастырь на общую молитву к предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в день его тезоименитства.
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет пришел в Михайловский Златоверхий монастырь на общую молитву к предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в день его тезоименитства.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ПЦУ Иван Сидор, передает Цензор.НЕТ.

"Литургия в День тезоименитства (День ангела) предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Епифания. Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить митрополита Епифания и совместно помолиться патриарх Филарет", - сообщил священник.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". 

В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". 

Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя".

  Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет".

В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
censor.net.ua
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