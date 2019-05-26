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Новости
Украина
25 мая 19, 23:55
Зеленский впервые появился на публике с первой леди. ФОТО
Зеленские Владимир и Елена
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Глава государства принял участие в открытии ХI спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации.

Президент Владимир Зеленский впервые принял участие в мероприятии вместе с первой леди Украины Еленой. Глава государства с женой в субботу, 25 мая, принял участие в открытии ХI спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации, сообщает пресс-служба главы государства. 

Согласно сообщению, Зеленский оказывает поддержку Международной антинаркотической ассоциации и ее подопечным уже несколько лет. 



"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего - политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциациям, к этому вопросу в целом", - отметил он.



  По словам президента, для решения проблемы наркотической и алкогольной зависимостей государство "на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми, защищать молодежь и других украинцев от алкоголизма и наркомании, сформировать четкий план мероприятий для решения этих проблем".


Международная антинаркотическая ассоциация более 10 лет занимается профилактикой и реабилитацией нарко- и алкозависимых в Украине, Грузии и Молдове.

bigmir.net
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