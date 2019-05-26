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Новости
Украина
25 мая 19, 21:54
"Морковка для остолопов" - говорят в Луганске о паспортах РФ
паспорта РФ
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Некоторые местные жители в оккупации говорят, что ситуация в Луганске напоминает "болото, где ничего не меняется"

Боевики усиливают пропаганду с целью принуждения получения российских паспортов во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщили сегодня LIGA.net местные жители в оккупации на правах анонимности.

По словам луганчанки Марины, ситуация в городе сейчас напоминает "болото, в котором ничего не меняется".

Другой проукраински настроенный собеседник рассказал, что в его жизни ничего не изменится с появлением российского гражданства.

"У меня проблемы никакие не решаются с появлением российского паспорта, поэтому в моей жизни ничего не изменится. Говорят, что те, кто возьмет российский паспорт, якобы будут получать российскую пенсию. Это - очередная замануха, "морковка для остолопов", иначе не скажешь", - подчеркнул он.

Он считает, что те, кто запустил упрощенную систему гражданства в ОРДЛО, специально таким образом "издеваются и провоцируют ситуацию".

"Это так они издеваются над теми, кто остался нормальный тут. Очередная нам подножка, это - настоящее предательство (Украины, - ред.), именно так видят эту ситуацию те, кто умнее", - добавил он.

Опрошенные ранее проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта. Пророссийски настроенные жители выстраиваются в очереди. 

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Читайте также: Путин о выдаче паспортов РФ в Донбассе: Это "тонкий вопрос"

liga.net
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