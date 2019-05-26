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Новости
Украина
25 мая 19, 22:20
В Украине начали продавать органическую посуду из отрубей
органическая посуда
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В Украине начали продажу посуды из отрубей

После использования посудой можно кормить животных и птиц. Польская компания, которая производит органическую посуду из отрубей, открыла представительство в Украине.

Фирма запатентовала технологию, которая позволяет делать одноразовая посуда из пшеничных и кукурузных отрубей, продуктов переработки маниока, водорослей, а также полимеров на растительной основе. Сырье сжимают под прессом с помощью горячего воздуха.

Фирма запатентовала технологию, которая позволяет делать одноразовая посуда из пшеничных и кукурузных отрубей, продуктов переработки маниока, водорослей, а также полимеров на растительной основе. Сырье сжимают под прессом с помощью горячего воздуха.

Разработчики уверяют, что один килограмм продуктов пшеничных отрубей - обработка пшеницы, транспортировка, переработка и утилизация - генерирует около 1,3 кг СО2, в то время как один килограмм полистироловых одноразовых тарелок или чашек генерирует в совокупности у 8,5 кг СО2.
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