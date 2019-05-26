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Новости
Украина
26 мая 19, 09:38
Митрополит Эммануил о тех, кто не принимают положений Томоса
Эммануил
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Митрополит Галльский Эммануил заявил, что не согласен с высказыванием Почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, который 24 мая после заседания Синода ПЦУ сообщил, что на предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания влияют промосковские силы, основной задачей которых является попытка разрушить Украинскую Церковь.

Православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату, подчеркнул, что Томос, который был подписан Вселенским Патриархом и священниками Вселенского патриархата, заложил основы новой автокефальной церкви. 

Также священнослужитель отметил, что текст Томоса – не результат переговоров двух сторон, он рассказывает, как должна функционировать Церковь. Подобный текст предоставлялся Вселенским патриархатом всем поместным церквям, которые получали в свое время автокефалию.

"Никто не имеет права судить что в тексте правильно, а что нет. И те, кто не принимают некоторые положения Томоса, отказываются быть в лоне этой Церкви. Перед Церковью большое будущее, она становится на ноги и сама выбирает путь, которым будет идти", - подчеркнул Митрополит Эммануил.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. 

В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". 

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В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". 

Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". 

Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". 

В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
censor.net.ua
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