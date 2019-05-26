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Новости
Украина
26 мая 19, 09:53
Если РФ не отдаст моряков ВМС, ее ждут санкции, - Мельник
Андрей Мельник
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Украина получила "убедительную дипломатическую победу" и мощный "международно-правовой козырь" для освобождения моряков, считает посол Андрей Мельник

Если Россия не выполнит решение Международного трибунала по морскому праву, согласно которому РФ должна немедленно освободить украинские корабли и моряков, Украина будет добиваться введения так называемых гамбургских санкций. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Укринформ.

"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - заверил дипломат, назвал решение трибунала ООН историческим.

Посол призвал правительство Германии и лично главу МИД страны Хайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта.

25 мая суд ООН обязал Россию освободить корабли ВМС и 24 захваченных в плен моряков. В МИД России считают, что трибунал якобы не имел права решать судьбу украинских моряков. Глава МИД Павел Климкин назвал реакцию Москвы "вялой и беззубой".
liga.net
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