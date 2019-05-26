Названы имена попавших 22 мая в плен военных ВСУ: фото

В сети обнародованы имена восьми украинских военнослужащих, которые 22 мая случайно отклонились от намеченного маршрута и попали на оккупированную территорию, где их задержали боевики РФ. Данные опубликовала в своем Facebook волонтер из Днепра Дарья Андрусенко-Якотюк.

В плен попали:

"Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут - пока неизвестно, как и тот момент, почему на КПВВ (Новотроицкое - ред.) у них не спрашивали направления и цели поездки на линию разграничения", - добавила волонтер.

LIGA.net обратилась за подтверждением данных к командованию ООС и 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в которую входит 43-й отдельный мотопехотный батальон Патриот, где служили пропавшие военные. Ответа пока нет.

Стосовно ситуації на КПВВ Новотроїцьке Зранку вісім бійців 43 мпб "Патріот" вирушили по службових справах до ППД бригади для звірки документів по окремих взводах мпб, жодна інформація не є секретною. До складу екіпажу входили бійці які проходили службу в мпб вже більше ніж два роки.

Шайдов Віктор Андрійович







Беспалий Роман Володимирович