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Новости
Украина
26 мая 19, 10:45
Названы имена попавших 22 мая в плен военных ВСУ: фото
ООС
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По словам волонтера Дарьи Андрусенко-Якотюк, военные отслужили уже более двух лет, пользуются доверием и уважением, а также были безоружные и трезвые

В сети обнародованы имена восьми украинских военнослужащих, которые 22 мая случайно отклонились от намеченного маршрута и попали на оккупированную территорию, где их задержали боевики РФ. Данные опубликовала в своем Facebook волонтер из Днепра Дарья Андрусенко-Якотюк.

В плен попали:

  1. Старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
  2. Старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
  3. Старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
  4. Старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
  5. Старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
  6. Прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
  7. Старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994)
  8. Старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

"Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут - пока неизвестно, как и тот момент, почему на КПВВ (Новотроицкое - ред.) у них не спрашивали направления и цели поездки на линию разграничения", - добавила волонтер.

LIGA.net обратилась за подтверждением данных к командованию ООС и 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в которую входит 43-й отдельный мотопехотный батальон Патриот, где служили пропавшие военные. Ответа пока нет.

Дарья Андрусенко-Якотюк
16 ч.

Стосовно ситуації на КПВВ Новотроїцьке

Зранку вісім бійців 43 мпб "Патріот" вирушили по службових справах до ППД бригади для звірки документів по окремих взводах мпб, жодна інформація не є секретною.

До складу екіпажу входили бійці які проходили службу в мпб вже більше ніж два роки. 


Шайдов Віктор Андрійович

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Беспалий Роман Володимирович 


Горяінов Максим Анатолійович

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Пундор Борис Йосипович

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Гордійчук Юрій Миколайович

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Дуванов Кім Володимирович


Корсун Павло Юрійович


Геймур Олександр Юрійович
liga.net
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