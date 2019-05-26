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Новости
Украина
26 мая 19, 16:17
Портнов добивается ареста всех активов Порошенко
Андрей Портнов
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Портнов подал не менее 4 различных ходатайств в Государственное бюро расследований, которые касаются экс-президента Украины

Бывший советник беглого президента Януковича Андрей Портнов планирует добиться ареста всех активов экс-президента Петра Порошенко. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Портнова, бывший президент виновен в государственной измене и отмывании денег.

Портнов, который после Майдана выехал из Украины и 5 лет проживал в России и Австрии, подал не менее 4 различных ходатайств в Государственное бюро расследований (ГБР). Все они касаются Петра Порошенко.

"Я подал ходатайство, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов Порошенко — это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе оффшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей", — заявил Портнов.

Под государственной изменой Порошенко Портнов имеет в виду попытку "захвата власти" во время введения военного положения после событий в Керченском проливе. Он убежден, что Порошенко таким образом хотел сорвать президентские выборы.

"Он сыграл в пользу РФ, ухудшил обороноспособность Украины и ее авторитет на международной арене", — сказал Портнов.

Напомним, Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении Порошенко, инициированное Портновым. Перед этим экс-советник Януковича в Facebook сообщил, что, так как Петр Порошенко утратил неприкосновенность, он направил в ГБР "первое заявление о преступлении".

Как сообщалось ранее, беглый Андрей Портнов вернулся в Украину 19 мая. До этого он не посещал Украину пять лет.
Delo
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