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Новости
Украина
26 мая 19, 16:24
Зеленский отреагировал на пикет против себя в Ривном
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский призвал полицейских не применять мер против политических митингующих, если те не нарушают общественный порядок.

Президент Владимир Зеленский призвал полицейских не применять мер против политических митингующих, если те не нарушают общественный порядок.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, 

"Выяснил ситуацию с якобы задержанием парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ривном. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - написал Зеленский.

"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - подытожил глава государства.

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Напомним, накануне в центре Ривного шестнадцатилетняя девушка и двадцатилетний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении.

 Полиция проверит действия сотрудников, доставивших в отделение в Ривном участников пикета за отставку Зеленского

Народный депутат Ирина Геращенко заявила, что "негоже МВД играть в полицию" и сообщила, что готовит запрос в Нацполицию.

Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.
censor.net.ua
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