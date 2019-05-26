Зеленский обещает сделать Украину базой для покорения мира

Президент Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы каждый украинец мог свободно реализовывать свои инициативы в собственной стране. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk 26 мая.

"Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь для свободной реализации своих инициатив в первую очередь в своей стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира", - написал Зеленский.

Сообщение президента приурочено 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского. Он отметил, что этот знаменитый украинец является блестящим примером инноватора, который всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей.

Об инновациях Зеленский говорил накануне на технологической конференции iForum. Однако пользователи социальных сетей обратили внимание не на идеи президента, а на его манеру и стиль речи.



