Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.34
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.45
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 мая 19, 17:47
5 лет назад состоялся первый бой за Донецкий аэропорт
Донецкий аэропорт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
1 Украина вспомнила грустную дату.

В Украине сегодня вспоминают 5 годовщину начала боев за Донецкий аэропорт и всех погибших в бою за этот стратегический объект. Об этом вспомнили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Точка отсчета. Вооруженные Силы Украины впервые показали свой характер в бою с превосходящим и сильным противником. Успешная операция стала переломной для украинских военных и определила дальнейший ход Антитеррористической операции, - отметили в Генштабе.

По официальной информации, бои между ВСУ и боевиками за Донецкий аэропорт длились с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. ВСУ приняли решение сдать объект 21 января 2015 года из-за того, что он был практически полностью разрушен и непригоден к обороне. 

Свою жизнь в борьбе за этот стратегический объект положили более двухсот бойцов. Их назвали “киборгами”.

20 января, согласно указу президента, в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта.

Напомним, в Киеве увековечили память об одном из погибших киборгов. Мемориальная доска установлена на фасаде здания Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер".
bigmir.net
Ещё по теме:
Донецкий аэропорт возобновил строительные работы
Штаб АТО отрицает прекращения огня боевиками за сутки
Бой за Донецкий аэропорт: "Киборг" о реальной ситуации
Киборг: "Повсюду были изувеченные тела..."
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Убытки от паводка на Закарпатье превышают 150 млн гривен
noimageВсемирный банк поможет сельскому хозяйству Украины
noimageПЦУ: Филарет помолился вместе с Епифанием - фото
noimageЗеленский обещает сделать Украину базой для покорения мира
noimage Зеленский отреагировал на пикет против себя в Ривном
Лента новостей