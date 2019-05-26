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Новости
Украина
26 мая 19, 18:19
Всемирный банк поможет сельскому хозяйству Украины
Займ
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Будет редоставлен займ в $200 млн на развитие малых и средних предприятий

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил решение о предоставлении займа в размере $200 млн на реализацию Программы на основе результатов для ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство. Программа призвана расширить возможности малых и средних предприятий в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщается на сайте Всемирного банка в Украине.

"Украина может ускорить свое экономическое развитие путем повышения эффективности и укрепления прозрачности своей сельскохозяйственной отрасли, - считает Сату Кахконен, Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины. - Повышение производительности сельского хозяйства на 30% могло бы в течение следующих пяти лет увеличить ВВП на дополнительные 4,4%".

Отмечается, что экспорт сельскохозяйственной продукции остается основной движущей силой украинской экономики: на нее приходится почти 42% ($18 млрд) общей стоимости экспорта. Сейчас сектор не полностью использует свой потенциал, а его лучшее использование вместе с увеличением объемов экспорта могло бы внести значительный вклад в экономический рост.

Сообщается, что с мая 2014 года Группа Всемирного банка предоставила Украине $5,6 млрд в форме четырех займов в рамках политики развития и семи инвестиционных займов, а также гарантию оплаты газа в размере $500 млни гарантию на поддержку государственной политики в размере $750 млн.

23 мая Всемирный банк (ВБ) подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году на уровне 2,7%.
liga.net
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