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Украина
26 мая 19, 18:22
Убытки от паводка на Закарпатье превышают 150 млн гривен
паводок
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Ущерб в результате паводка, который начался на Закарпатье 21 мая и продолжается до сих пор, превысил 150 млн гривен.

Паводок признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации,.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предварительно классифицировала паводок в Закарпатье как чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

Согласно предварительным данным, ущерб от стихии водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству - около 50 млн грн.

По данным пресс-службы, в воскресенье в ОГА под председательством и.о. председателя Ярослава Галаса состоялось внеплановое заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Рассматривался единственный вопрос - прохождение паводка и ликвидация его последствий.

"Стихийное бедствие коснулось 94 населенных пунктов в десяти районах Закарпатья. Паводковая волна окончательно еще не покинула область, более того, на следующей неделе - во вторник и среду - прогнозируются ливни, которые могут вызвать новые подтопления локального характера. Однако уровень воды в реках, протекающих в зонах риска, начал снижаться", - шла речь на заседании.

Отмечается что о точной сумме нанесенного ущерба можно будет говорить после документирования всех поврежденных объектов. Но, согласно предварительным данным, для ликвидации последствий паводка только управлению водных ресурсов необходимо около 100 млн грн.

Речь идет о гидротехнических сооружениях, берегоукреплении, дамбе и тому подобном. Кроме того, примерные убытки сельскому хозяйству в частном секторе (подтоплены тепличные хозяйства Иршавского и Виноградовского районов) ориентировочно превышают 50 млн грн. Эти цифры будут уточняться в процессе работы комиссий, которые подсчитывают причиненный ущерб.
censor.net.ua
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